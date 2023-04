Riassunto: Everest Technologies riconosciuta come Platinum Partner di Manhattan Associates

COLUMBUS, Ohio–(BUSINESS WIRE)–Everest Technologies oggi ha annunciato di aver ottenuto la classificazione di Platinum Partner nel programma Manhattan Value Partner (MVP). Come partner, Everest Technologies è specializzata nella realizzazione e ottimizzazione, nel testing e nell’aggiornamento di tutte le soluzioni di catena di fornitura e commercio di Manhattan, compresa Manhattan Active® Omni, Manhattan Active® Warehouse Management e Manhattan Active® Point of Sale. Alla Everest Technologies, l’azienda unisce conoscenze approfondite ed esperienza tecnica per assistere i clienti ad implementare la catena di fornitura e le soluzioni commerciali di Manhattan, nei magazzini, sulla strada e nei punti vendita.

Commentando sull’elevazione di Everest Technologies allo status di Platinum Partner, Bob Howell, vicepresidente esecutivo di Manhattan Associates, Americhe, ha dichiarato, “Manhattan Associates è impegnata a sviluppare, sostenere e promuovere l’innovazione che ottimizza le catene di fornitura e migliora l’esperienza del cliente finale.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Bob Malik, Everest Technologies, bmalik@everesttech.com

Devika Goel, Manhattan Associates, dgoel@manh.com, 470-435-1566 (cellulare)