Riassunto: Event Streams, il nuovo servizio di Boomi, consente integrazioni scalabili basate sugli eventi

Boomi, società globale software as a service (SaaS) leader del settore, annuncia Event Streams, un servizio di streaming e accomodamento messaggi che aiuta le aziende nella perfetta integrazione di svariati sistemi grazie a un’architettura basata sugli eventi

CHESTERBROOK, Pa.–(BUSINESS WIRE)–Boomi™, leader dell’automazione e della connettività intelligente, oggi ha annunciato Event Streams, un servizio aziendale multi-tenant di streaming e accomodamento messaggi, ospitato e gestito completamente all’interno della piattaforma Boomi. Ora disponibile tramite Boomi e nell’AWS Marketplace, il nuovo servizio consente alle aziende di creare integrazioni più resilienti, scalabili e in tempo reale rispetto ai tradizionali processi di integrazione point-to-point.





Ora che le aziende richiedono sempre più risorse per prendere decisioni precise per l’indirizzamento degli obiettivi aziendali, l’esigenza di scambiare dati in modo scalabile e tempestivo è cresciuta.

