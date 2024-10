Riassunto: European DataWarehouse presenta l’innovativa piattaforma di accesso ai dati all-in-one alimentata dall’IA

FRANCOFORTE SUL MENO, Germania–(BUSINESS WIRE)–European DataWarehouse (EDW) è lieta di annunciare il lancio di EDVANCE, la sua piattaforma di accesso ai dati abilitata all’IA all-in-one leader di settore.





Il rivoluzionario sito web EDVANCE di EDW consente agli utenti di accedere con facilità a dati sulle cartolarizzazioni pubbliche e private attraverso i modelli ESMA e FCA e la documentazione delle transazioni sottostanti. Gli utenti possono gestire diversi portafogli, analizzare nastri di dati e accedere a Deal Reports di EDW tramite una piattaforma completamente basata sul web.

Questo strumento all’avanguardia integra in un unico sito web completo tutte le caratteristiche e le funzionalità a cui gli utenti accedevano in precedenza tramite il sito web EDITOR, EDW Direct Access basato su SQL ed EDW Deal Reports basato su Excel. Inoltre, EDVANCE introduce un database completo delle controparti, che include oltre 50 tipi di contatti, come emittenti, fornitori di anticipi di cassa e consulenti di portafoglio, e copre quasi 700 transazioni ABS europee.

