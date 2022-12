Riassunto: euNetworks sceglie Stephanie Lynch-Habib come presidente

La nomina entrerà in vigore il 15 gennaio 2023

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–euNetworks Group Limited (“euNetworks”), società di infrastrutture per la banda larga dell’Europa occidentale, oggi annuncia l’arrivo nel suo team dirigenziale della signora Stephanie Lynch-Habib, con il ruolo di presidente di euNetworks e responsabilità in ogni aspetto operativo dell’attività aziendale. La nomina, che sarà effettiva dal 15 gennaio 2023, fa seguito al recente annuncio della promozione di Paula Cogan all’incarico di Chief Executive Officer di euNetworks e al concomitante ingresso di Brady Rafuse nel consiglio di amministrazione dell’azienda, in qualità di presidente.





Stephanie inizia la collaborazione con euNetworks forte di un’esperienza di oltre 25 anni nel settore TLC e tecnologico.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

euNetworks:

Hannah Britt | Direttore senior Marketing & IR | euNetworks

5 Churchill Place | London E14 5HU



hannah.britt@eunetworks.com email | +44 7717 896 446 cellulare