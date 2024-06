Riassunto: euNetworks rifinanzia parte del suo debito esistente e ottiene un ulteriore impegno di finanziamento del debito vincolato alla sostenibilità per promuovere la crescita continua

Il rifinanziamento ha attratto notevole interesse da parte di finanziatori nuovi ed esistenti

L’ulteriore finanziamento di infrastrutture a lungo termine vincolato alla sostenibilità allinea maggiormente i quadri ESG e finanziari di euNetworks

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–euNetworks Holdings Limited (“euNetworks”), una società di infrastrutture per la larghezza di banda dell’Europa occidentale, oggi ha annunciato di aver completato il rifinanziamento del debito esistente oltre a raccogliere importanti linee di debito impegnate e non utilizzate. Questo finanzierà la costruzione e lo sviluppo della prossima generazione di infrastrutture di larghezza di banda di importanza fondamentale in Europa. La nuova soluzione di finanziamento a lungo termine per le infrastrutture offre strumenti di debito totali pari a 1.260 milioni di euro.









euNetworks costruisce e investe in reti in fibra ottica urbane e a lunga distanza per collegare i centri dati e i poli di centri dati più importanti in Europa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Hannah Britt | Chief Marketing Officer | euNetworks

hannah.britt@eunetworks.com email



| +44 7717 896 446 cellulare

Kate Beers / Maya Brounstein | Stonepeak

corporatecomms@stonepeak.com email



| +1 (212) 907-5100 telefono

Annette Robertson| IMCO

Annette.Robertson@imcoinvest.com email



| + 1 437 233 3971 telefono