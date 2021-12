Riassunto: euNetworks rifinanzia il debito esistente e si assicura un ulteriore impegno di finanziamento legato alla sostenibilità per promuovere la crescita continua

Il rifinanziamento ha attratto notevole attenzione da parte di banche e investitori istituzionali

Il finanziamento a lungo termine delle infrastrutture legato alla sostenibilità allinea ulteriormente l’ESG e i quadri finanziari di euNetworks

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–euNetworks Holdings Limited (“euNetworks”), società di infrastrutture di banda larga nell’Europa occidentale, oggi ha reso noto di aver completato il rifinanziamento dell’indebitamento esistente oltre ad aver raccolto notevoli crediti inutilizzati, impegnato linee di credito per finanziare la costruzione e lo sviluppo di infrastrutture essenziali di banda larga di prossima generazione in Europa. Questa soluzione a lungo termine di finanziamento di infrastrutture offre una linea di credito totale di €760 milioni.





euNetworks costruisce e investe in reti in fibra ottica nei centri urbani e a lungo raggio per connettere importanti centri e hub di dati in tutto il Regno Unito e in Europa.

