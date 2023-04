Riassunto: euNetworks perfeziona l’acquisizione di una rete in fibra spenta in Belgio

La transazione aggiunge all’infrastruttura europea di euNetworks una rete in fibra in Belgio basata su condotti da 1.660km, attualmente in fase di integrazione

LONDRA & BRUXELLES, Belgio–(BUSINESS WIRE)–euNetworks Group Limited (“euNetworks”), società di infrastrutture per la larghezza di banda dell’Europa occidentale, ha perfezionato la transazione precedentemente annunciata che prevede l’acquisizione della filiale commerciale per la fibra spenta di un’azienda belga di pubblici servizi (“la filiale commerciale”).





L’azienda sta procedendo all’integrazione di questa rete basata su condotti, con 1.660km di fibra distribuita su percorsi unici a Bruxelles e su percorsi a lungo raggio in tutto il Belgio, completando solidamente la rete locale di euNetworks nella regione. Dato che euNetworks analizza le aree geografiche circostanti in collaborazione con i clienti, per offrire loro un’esperienza completa, l’operazione presenta inoltre interessanti opportunità di investimento.

