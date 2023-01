Riassunto: euNetworks implementa un sistema in fibra cava da 40 km senza amplificazione midspan

euNetworks a novembre ha terminato l’implementazione di un sistema della lunghezza di 26 km che, combinato con il cavo da 14 km posato a settembre, forma il primo sistema in fibra cava da 40 km senza amplificazione midspan al mondo.

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–euNetworks Fiber UK Limited (“euNetworks”), una società di infrastrutture per la banda larga nell’Europa occidentale, ha posato altri 26 km di fibra cava tra Basildon e Londra, che sono stati collegati ai 14 km di cavo in fibra cava installati nel mese di settembre 2022. Con questa nuova implementazione, euNetworks ora offre un percorso end to end in fibra cava da Basildon fino alla Borsa di Londra nella capitale britannica, registrando un ulteriore record mondiale con una distanza totale coperta dal sistema pari a 40 km, senza amplificazione midspan.





