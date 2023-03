Riassunto: euNetworks forma un partenariato esclusivo per il sistema in fibra CrossChannel, e fornire servizi a latenza ultraridotta tra Londra e Madrid

Il sistema di nuova generazione offre il servizio di rete più recente e con la latenza più ridotta per gli scambi finanziari tra Londra e Madrid

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–euNetworks Group Limited (“euNetworks”), azienda di infrastrutture per la larghezza di banda dell’Europa occidentale, oggi annuncia di aver stretto un accordo di partnership esclusiva con Crosslake Fiber UK Limited (“Crosslake”), una rete internazionale che sviluppa e fornisce esclusive reti sottomarine e terrestri in fibra. Questa partnership copre il nuovo sistema in fibra CrossChannel di Crosslake e offre a euNetworks l’esclusiva per fornire servizi a bassissima latenza tra il Regno Unito e Madrid su questo sistema per la comunità dei servizi finanziari.





