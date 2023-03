Riassunto: euNetworks espande la sua rete in fibra spenta in Belgio tramite un’acquisizione

La transazione rafforza la posizione dominante di euNetworks nelle infrastrutture europee con l’aggiunta di una rete cablata in ​​fibra da 1.660 km in Belgio

LONDRA e BRUXELLES–(BUSINESS WIRE)–euNetworks Group Limited (“euNetworks”), azienda di infrastrutture per la larghezza di banda dell’Europa occidentale, oggi annuncia di aver concordato l’acquisizione dell’attività commerciale relativa alla fibra spenta di una società belga di servizi pubblici (“l’attività commerciale”).





Fondata alla fine degli anni ’90, l’attività commerciale comprende una rete in fibra ottica cablata da 1.660 km distribuita su instradamenti unici a Bruxelles e a lungo raggio in tutto il Belgio. Si trova inoltre in prossimità di 13 centri dati, con l’accesso a ulteriori siti a larghezza di banda elevata.

