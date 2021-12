Riassunto: euNetworks espande la sua rete a lunga distanza a Varsavia e Bratislava, fornendo tre rotte in Polonia per soddisfare la domanda di larghezza di banda

Investimenti continui nella rete per collegare i centri dati e le città con rotte uniche a lungo raggio





Ha realizzato diversi terabit di traffico dei clienti in ogni giorno di span 1 e offre un portafoglio di prodotti di lunghezze d’onda 100G e 400G Long Haul, 1G e 10G Ethernet, Cloud Connect e servizi basati su IP

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–euNetworks Group Limited (“euNetworks”), un’azienda di infrastrutture di larghezza di banda dell’Europa occidentale, ha annunciato oggi di aver ampliato la sua rete a lungo raggio in Polonia, fornendo tre nuove rotte per Varsavia. Queste rotte forniscono circa 2.977 km di fibra nuova che collega Varsavia direttamente con Berlino e Amburgo, con la terza rotta via Brno, che supporta il traffico verso Praga, Bratislava e Vienna.

