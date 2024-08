Riassunto: euNetworks completa una ricapitalizzazione azionaria da 2,1 miliardi di euro

LONDRA e NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–euNetworks Group Holdings Limited (“euNetworks”), società di infrastrutture per la larghezza di banda dell’Europa occidentale, oggi ha annunciato di aver completato una ricapitalizzazione azionaria da 2,1 miliardi di euro. Tra i maggiori investitori nell’operazione, un veicolo gestito da Stonepeak ancorato da Mercer and Aware Super, e investimenti diretti dalla Investment Management Corporation of Ontario (“IMCO”) e APG Asset Management (“APG”). Gli impegni del capitale seguono il recente rifinanziamento del debito della società annunciato in giugno e insieme contribuiranno allo slancio di euNetworks, che continua ad espandersi e a realizzare le sue priorità strategiche.









euNetworks costruisce e investe nelle sue reti in fibra ottica urbane e a lunga distanza per collegare i centri dati e le hub di dati più importanti in Europa.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

