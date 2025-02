Riassunto: euNetworks annuncia la nomina di Richard Gulson a Chief Revenue Officer

LONDRA--(BUSINESS WIRE)--euNetworks Group Limited ("euNetworks"), un'azienda europea di infrastrutture a banda larga essenziali, è lieta di annunciare la nomina di Richard Gulson in qualità di suo Chief Revenue Officer (CRO). Richard sarà responsabile della guida e della supervisione di tutti gli aspetti della strategia di ingresso sul mercato di euNetworks. Richard opererà da Londra ed è entrato a far parte dell'azienda il 10 febbraio 2025.

Richard fa il suo ingresso in euNetworks dopo oltre 30 anni trascorsi nel settore dei data center e delle telecomunicazioni. Di recente, Richard ha ricoperto posizioni di leadership nelle vendite presso Equinix, un fornitore globale di servizi di data center. Prima degli 11 anni presso Equinix, Richard ha lavorato per oltre 14 anni presso Level 3 Communications (ora Lumen) in ruoli di responsabile delle vendite, sia in Nord America che in Europa.

