Riassunto: euNetworks aggiunge una nuova rete in fibra ad alta densità a Bruxelles

La diciottesima rete metropolitana di euNetworks in Europa

Collega direttamente i principali centri dati con diversità

Segue all’aggiunta di 1.660 chilometri di rete in fibra in Belgio nel 2023

LONDRA & BRUXELLES–(BUSINESS WIRE)–euNetworks Group Limited (“euNetworks”), azienda di infrastrutture per la larghezza di banda dell’Europa occidentale, oggi ha annunciato l’aggiunta di una nuova rete di condotte in fibra ottica a Bruxelles alla sua presenza nella rete paneuropea. Con la nuova aggiunta, diventano 18 le reti metropolitane di proprietà e gestite dall’azienda in Europa. Si tratta dell’ultimo degli investimenti dell’azienda in infrastrutture digitali nella regione del Benelux, a seguito dell’aggiunta di una rete di condotte in fibra ottica in Belgio mediante l’acquisizione in aprile 2023.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Hannah Britt | Chief Marketing Officer | euNetworks

5 Churchill Place | Londra E14 5HU



hannah.britt@eunetworks.com email | +44 7717 896 446 cellulare