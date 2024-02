Riassunto: Etam Group si affida a Precisely Automate per generare agilità e innovazione aziendale

L’importante retailer di moda sfrutta l’automazione dei processi SAP per trasformare la funzione finanziaria, ottimizzare i processi a elevato utilizzo di dati e alimentare decisioni commerciali più sicure

BURLINGTON, Massachusetts e PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Precisely, leader globale nell’ambito dell’integrità dei dati, ha annunciato oggi che Etam Group, un importante retailer internazionale e marchio di punta per la lingerie in Francia, ha implementato la sua soluzione Automate Studio in tutte le sue filiali per supportare i processi della contabilità fornitori a livello di azienda. Mediante l’offerta di un accesso senza problemi in tempo reale ai dati SAP per i responsabili delle decisioni, Automate Studio (ex Winshuttle Studio) consente ai team della contabilità di Etam di lavorare in modo autonomo senza il supporto da parte del personale IT, di ridurre i costi operativi e di generare una maggiore innovazione all’interno di tutta l’organizzazione.





