Riassunto: Estée Lauder partecipa al Metaverse Fashion Week di Decentraland in qualità di Beauty Partner esclusivo

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Estée Lauder sarà l’unico brand di prodotti di bellezza a partecipare al Metaverse Fashion Week di Decentraland, la prima settimana in assoluto della moda virtuale su grande scala in un metaverso “on-chain”.





Per creare un’esperienza virtuale unica relativa ai prodotti di bellezza, Estée Lauder ha stretto una partnership con Alex Box, un’artista importante nello spazio del metaverso, per creare un token non fungibile (NFT) originale, indossabile, ispirato dal principale siero del brand, Advanced Night Repair.

Gli utenti potranno entrare nell’iconico “piccolo flacone marrone” di Advanced Night Repair per sbloccare un tesserino digitale ovvero un protocollo della prova di partecipazione (POAP, Proof of Attendance Protocol) e richiedere un indossabile NFT che conferisce ai loro avatar un’aureola radiosa ispirata da Advanced Night Repair.

