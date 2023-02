Riassunto: Esri rilascia una nuova applicazione per visualizzare e analizzare con facilità i cambiamenti della copertura globale del suolo

Sentinel-2 Land Cover Explorer rende la visualizzazione e la comprensione dei dati satellitari più accessibili per i responsabili delle decisioni

REDLANDS, California (USA)–(BUSINESS WIRE)–Le mappe LULC (Land Use/Land Cover) sono uno strumento di importanza sempre maggiore per i responsabili delle decisioni a livello di amministrazione locale, regionale e nazionale in tutto il mondo. Queste mappe consentono di orientare le decisioni relative alle politiche e alla gestione del suolo in merito ad aspetti come quello della sostenibilità, contestualizzando e quantificando gli impatti sull’ambiente dei processi terrestri e delle attività umane.

Esri, leader globale delle mappature e dell’intelligence territoriale, ha presentato una nuova applicazione online, Sentinel-2 Land Cover Explorer. L’app si articola attorno a una versione basata su web della propria mappa di ad alta risoluzione di copertura globale del suolo, ottenuta dalle immagini satellitari dell’Agenzia spaziale europea (ESA) Sentinel-2.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Public Relations, Esri



Cellulare: 301-693-2643



E-mail: jpruchniewski@esri.com