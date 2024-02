Riassunto: Esri rilascia una nuova applicazione di dati satellitari Landsat per visualizzare e analizzare le modifiche del territorio

Landsat Explorer rende più accessibili ai responsabili delle decisioni le immagini satellitari continue di più lunga durata

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Esri, il leader mondiale nei settori di mappatura e location intelligence, ha annunciato il lancio di Landsat Explorer, una rivoluzionaria applicazione online che rende più facile che mai per le organizzazioni l’accesso e l’analisi delle immagini multispettrali provenienti dalle missioni satellitari Landsat. Le immagini di telerilevamento e osservazione della Terra rivestono un ruolo fondamentale nell’aiutare le organizzazioni a livello locale, regionale e nazionale a prendere decisioni informate sulle risorse naturali, sui paesaggi artificiali e sull’ambiente. La nuova applicazione ArcGIS Living Atlas of the World di Esri offre una facilità d’uso senza precedenti e l’accesso a immagini multispettrali Landsat di Livello-2, consentendo alle organizzazioni di prendere decisioni informate sulle risorse naturali e sull’ambiente.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Relazioni pubbliche, Esri



Cellulare: 301-693-2643



E-mail: jpruchniewski@esri.com