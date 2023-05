Riassunto: Esri rilascia un nuovo software desktop per sintetizzare in facilità tutte le fonti di informazione

ArcGIS AllSource connette dati diversi, consentendo ai decisori di accedere a informazioni olistiche e concrete

REDLANDS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–In tutto il mondo, gli analisti e i controllori dell’intelligence nelle aziende di sicurezza nazionale e sicurezza pubblica devono utilizzare per le loro analisi diverse fonti di dati. Le organizzazioni fanno sempre più ricorso alla tecnologia di sistemi di informazione geografici (GIS) per fornire il contesto relativo all’ubicazione dei dati. Questo approccio geografico dà ai professionisti le informazioni necessarie per raggiungere molti obiettivi, dalla protezione di beni, persone e proprietà alla risposta ad attacchi informatici e altro.

Per supportare gli utenti della comunità di intelligence e sicurezza nazionale, Esri, leader globale nel campo della location intelligence, ha lanciato ArcGIS AllSource.

