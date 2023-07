Riassunto: Esri pubblica l’ultima mappa della copertura terrestre con modellazione su base AI

Le mappe 2017–2022 ad alta risoluzione nell’atlante vivente del mondo ArcGIS di Esri ora sono ancora più coerenti con i tempi

REDLANDS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Le mappe dell’utilizzo e della copertura terrestre (LULC) contestualizzano e quantificano gli impatti dei processi della terra e dell’attività umana sull’ambiente. Le organizzazioni nel mondo stanno ora utilizzando questi strumenti per informare le decisioni sulle politiche e sulla gestione della terra relativamente a questioni tra cui lo sviluppo sostenibile. Continuando a sostenere questi utenti e i loro obiettivi, Esri, il leader globale nella intelligence della localizzazione, in collaborazione con Impact Observatory, ha pubblicato una mappa globale del mondo dell’utilizzo della terra/della copertura della terra sulla base dei dati più aggiornati a 10 metri di distanza forniti dal satellite Sentinel-2 per ogni anno a partire dal 2017.





