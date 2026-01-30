Riassunto: Esri ottiene la certificazione ISO, ribadendo il proprio impegno per la sicurezza dei dati

Lo standard internazionale garantisce la predisposizione di ArcGIS a proteggere informazioni e conformità nei diversi settori

REDLANDS, California--(BUSINESS WIRE)--Esri, il leader globale dell'intelligence della localizzazione, ha ottenuto la certificazione ISO/IEC 27001:2022, che consente agli utenti della soluzione ArcGIS di Esri di soddisfare i requisiti relativi alla residenza dei dati e ai requisiti normativi locali e garantisce che le prassi di Esri relative alla sicurezza siano conformi ai requisiti fissati dall'Organizzazione internazionale per la normazione (ISO).

La certificazione ISO/IEC 27001:2022 offre una quadro noto a livello globale per creare, implementare, mantenere e continuare a migliorare un sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. La certificazione di Esri dimostra che il suo sistema mantiene la riservatezza, l'integrità e la disponibilità di piattaforme, servizi e applicazioni impiegati per elaborare, trasmettere e archiviare le risorse dei clienti.

