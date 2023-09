Riassunto: Esri lancia un corso GIS online riguardante l’azione per il clima

I partecipanti avranno accesso gratuito a dati e software geospaziali

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Mentre gli impatti del cambiamento climatico aumentano e s’intensificano in tutto il mondo, un aspetto che è diventato chiaro è la natura geografica del problema. La capacità di far fronte a un tale problema di così ampia portata geografica richiede una tecnologia che dia il contesto, che l’intelligenza della localizzazione fornisce. Per appoggiare le persone impegnate nel conseguire questo obiettivo, Esri, leader mondiale nello sviluppo della tecnologia dei sistemi di informazione geografici (GIS), oggi ha annunciato che offrirà un nuovo vasto corso online aperto (MOOC) che esplorerà l’applicazione del suo software per affrontare gli impatti del cambiamento climatico.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Pubbliche relazioni Esri



Cellulare: 301-693-2643



E-mail: jpruchniewski@esri.com