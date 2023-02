Riassunto: Esri lancia il nuovo software ArcGIS Reality per acquisire il mondo in 3D

ArcGIS Reality consente la mappatura tridimensionale di siti, città e paesi per gemelli digitali

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Aziende, governi e organizzazioni scientifiche impiegano sempre di più drone, aerei con equipaggio e satelliti per acquisire immagini. Dati dettagliati ricavati da queste immagini offrono visibilità di operazioni e opportunità, consentendo di estrarre informazioni da ogni pixel e di trasformare immagini statiche in rappresentazioni digitali dinamiche del mondo. I modelli tridimensionali e le mappe ad alta risoluzione permettono a tutti questi organismi di analizzare e interagire con un mondo digitale che mostra con accuratezza luoghi e situazioni come sono effettivamente.

