Riassunto: Esri lancia ArcGIS GeoBIM avvicinando il settore AEC al contesto spaziale

Il nuovo prodotto si connetterà con Autodesk Construction Cloud per colmare il gap tra le tecnologie GIS e BIM

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Le sfide dell’edilizia, dalla disponibilità di alloggi a prezzi abbordabili allo stress delle infrastrutture come conseguenza dei cambiamenti climatici, sono aumentate negli ultimi anni su scala globale. Governi e organizzazioni commerciali dovranno per questo investire miliardi di dollari nel prossimo decennio in attività di mitigazione e recupero. Adottando la tecnologia di modellazione dei dati sugli immobili (building information modeling, BIM) e i sistemi informativi territoriali (geographic information system, GIS), il settore dell’architettura, dell’ingegneria e dell’edilizia (architecture, engineering, and construction, AEC) è riuscito a migliorare la progettazione, la costruzione e l’efficienza delle attività.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Relazioni pubbliche, Esri



Cellulare: 301-693-2643



E-mail: jpruchniewski@esri.com