Riassunto: Esri introduce ArcGIS Video Server, e offre agli utenti nuove funzionalità video

L’ultima soluzione ArcGIS potenzia i flussi di lavoro geospaziali con analisi avanzata del materiale video

REDLANDS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Satelliti, droni, telecamere di sicurezza, sensori e altri dispositivi catturano ogni giorno vasti flussi di immagini, gran parte delle quali sotto forma di video. Eppure, ricavare informazioni utili dai dati video può essere un’operazione difficile e dispendiosa in termini di tempo. Per aiutare le organizzazioni che devono analizzare questa preziosa fonte di informazioni e sfruttare il massimo potenziale dei contenuti video, Esri, il leader globale nella location intelligence, ha lanciato ArcGIS Video Server per ArcGIS Enterprise. Questa soluzione innovativa consente agli utenti di indicizzare, cercare, pubblicare e trasmettere facilmente in streaming servizi video accompagnati da contesto geografico e temporale, mettendo a disposizione un’enorme quantità di informazioni utili per il governo, la pubblica sicurezza, i servizi e gli enti di architettura, ingegneria ed edilizia (AEC).





