Riassunto: Esri firma un accordo con Malta per l’accesso alla tecnologia e alla formazione nel settore GIS

L’Agenzia maltese per la tecnologia informatica dà il via all’implementazione di un sistema GIS professionale su scala governativa

REDLANDS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Nel 1990 il governo di Malta ha istituito l’Agenzia maltese per la tecnologia informatica (MITA, Malta Information Technology Agency) con l’incarico di gestire l’implementazione dei programmi IT per il settore pubblico; da allora, l’Agenzia si impegna per promuovere la trasformazione digitale dell’infrastruttura destinata alla fornitura dei servizi governativi del paese. A supporto di questo obiettivo, MITA ha siglato un accordo imprenditoriale con Esri, il leader globale della location intelligence, per migliorare in modo specifico le capacità del sistema informativo geografico (GIS) di MITA. Il contratto triennale prevede la fornitura, da parte di Esri, di software, servizi professionali e supporto tecnico a MITA e ad altre 22 agenzie governative di Malta.

