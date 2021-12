Riassunto: Esri e WorldPop stringono una collaborazione per mettere a disposizione dei decisori politici dati demografici aggiornati

Set di dati demografici a griglia compilati a cadenza annuale ora disponibili tramite ArcGIS Living Atlas of the World di Esri

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Nel corso degli ultimi 20 anni la popolazione mondiale è cresciuta di quasi due miliardi di persone, pari a circa il 30 percento. Tale crescita non è distribuita uniformemente né in termini di tempo, né in termini di spazio: agli estremi compaiono il Qatar con un tasso di crescita del 400 percento e la Lituania con un tasso di riduzione del 25 percento. E persino all’interno di ciascun Paese, il tasso di crescita varia. In risposta al bisogno di dati aggiornati sulla popolazione che rispecchino questi cambiamenti, WorldPop ed Esri, il leader mondiale nel campo dell’intelligence territoriale, hanno stretto una collaborazione per includere i set di dati demografici a griglia da 1 km compilati annualmente da WorldPop in ArcGIS Living Atlas of the World.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Jo Ann Pruchniewski



Relazioni pubbliche, Esri



Cellulare: 301-693-2643



E-mail: jpruchniewski@esri.com