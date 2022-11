Riassunto: Esri e Microsoft collaborano allo sviluppo di un’agricoltura sostenibile in Africa

La tecnologia GIS renderà possibile la mappatura delle colture e una migliore gestione del suolo nel continente

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–Eventi meteorologici estremi collegati al cambiamento climatico minacciano sempre di più la sicurezza della fornitura di alimenti e acqua in tutto il mondo. L’Africa, che già deve far fronte a una ridotta produzione agricola e terreni notevolmente degradati, ne è colpita in modo sproporzionato. Per aiutare i governi e le no profit del continente ad affrontare questi problemi, Esri, leader mondiale nel settore dell’intelligence spaziale, ha collaborato con Microsoft a un’iniziativa per lo sviluppo di un’agricoltura sostenibile in Africa. Insieme, le due aziende creeranno e lanceranno soluzioni tecnologiche che consentiranno alle imprese operanti in Africa di eseguire la mappatura di colture su grande scala per migliorare la gestione agricola.

