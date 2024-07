Riassunto: Esri collabora con Microsoft per fornire analisi spaziali in Microsoft Fabric

I 180 potenti strumenti e funzioni di analisi spaziale Esri, integrati nella piattaforma Fabric

REDLANDS, California–(BUSINESS WIRE)–In occasione della 44a conferenza annuale degli utenti, Esri ha annunciato una collaborazione allargata con Microsoft per integrare la tecnologia di analisi spaziale con Fabric, la piattaforma SaaS unificata di Microsoft per l’analisi. Grazie all’integrazione delle tecnologie Esri, gli esperti di dati, tra cui gli analisti, i data scientist, gli ingegneri e i loro stakeholder esecutivi, possono utilizzare senza problemi gli strumenti avanzati di analisi spaziale e le visualizzazioni Esri all’interno di Microsoft Fabric. Ciò si traduce in potenti analisi spaziali facilmente condivisibili tra strumenti organizzativi come Microsoft Fabric, Power BI e l’ambiente ArcGIS di Esri.





“Con questa collaborazione, Esri si impegna ad aiutare i nostri clienti comuni a comprendere e sfruttare i dati spaziali per scoprire intuizioni e prendere decisioni migliori”, ha dichiarato Jack Dangermond, presidente di Esri.

