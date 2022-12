Riassunto: Esri collabora con il Centro per lo sminamento di Ginevra alla tecnologia di mappatura degli esplosivi

Il Centro internazionale per lo sminamento umanitario di Ginevra firma un memorandum d’intesa con Esri

REDLANDS, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Le organizzazioni umanitarie incaricate di rimuovere mine terrestri ed altri esplosivi si affidano sempre più spesso alla tecnologia digitale. La gestione moderna delle informazioni oggi serve da base alle operazioni di sminamento. Per sostenere questo sforzi, Esri e il Centro internazionale per lo sminamento umanitario di Ginevra (Geneva International Centre for Humanitarian Demining, GICHD) hanno rinnovato e ampliato la loro collaborazione attraverso un memorandum d’intesa (MOU). Di conseguenza, le organizzazioni umanitarie saranno in grado di utilizzare la tecnologia del sistema di informazioni geografiche (geographic information system, GIS) più importante al mondo di Esri per mappare gli esplosivi con maggiore precisione e rimuovere gli ordigni, aiutando le persone a tornare alle loro abitazioni e utilizzare il loro territorio con sicurezza.

