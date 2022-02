Riassunto: Espansione dell’ecosistema Open RAN grazie a un ampio portafoglio di radio ad alte prestazioni conformi agli standard O-RAN

OpenBeam™, una nuova suite di radio conformi agli standard O-RAN per implementazioni da macro a mmWave fino a mMIMO

Il portafoglio di sistemi a microcelle si espande per puntare alle opportunità di implementazione aziendale per interni 4G e 5G

RICHARDSON, Texas–(BUSINESS WIRE)–Mavenir, il fornitore di software di rete che costruisce il futuro delle reti con software cloud-native che funziona su qualsiasi cloud e trasforma il modo in cui il mondo si connette, annuncia oggi un ampio portafoglio di Radio Unit (RU) conformi agli standard O-RAN – espandendo l’ecosistema radio Open RAN, per fornire ai fornitori di servizi di comunicazione (Communications Service Providers, CSP) una scelta più ampia di radio in linea con la progressiva installazione di reti aperte e interoperabili.

OpenBeam™, il futuro della radio, sta fornendo ai CSP un portafoglio completo di prodotti radio conformi agli standard O-RAN che coprono micro, macro, onde millimetriche (mmWave) e MIMO massiccio (mMIMO) per supportare le distribuzioni Open RAN nel 2022 e oltre.

Il portafoglio radio di OpenBeam copre una vasta gamma dello spettro con e senza licenza e segue rigorosamente la filosofia delle interfacce aperte e dell’interfaccia O-RAN 7.2 di cui Mavenir è forte fautrice attraverso i prodotti Open RAN CU/DU.

