Riassunto: ESI Group propone a tutti i suoi collaboratori una giornata “RECHARGE DAY”, per ricaricare le batterie

Dopo l’istituzione del “NO MEETING DAY” nel mese di maggio del 2021 per ricordare l’importanza del vivere con lentezza, ESI Group (Paris:ESI), noto fornitore mondiale di software industriale per la simulazione e la prototipazione virtuale, ora lancia il “RECHARGE DAY”, una giornata in cui i dipendenti possono dedicare del tempo a se stessi e ricaricare le batterie. Per il 2023 questa giornata si svolgerà venerdì 19 maggio e sarà fruibile da parte di tutti i suoi dipendenti, in tutti e 18 i paesi in cui il Gruppo opera, e avrà poi cadenza annuale in una data da stabilirsi agli inizi di ogni anno.

