Riassunto: ESI Group nomina Yannick Charron Vicepresidente

ESI Group (Paris:ESI), un attore globale nella prototipazione virtuale per le industrie, è lieta di annunciare la nomina di Yannick Charron all’incarico di Vicepresidente delle Risorse umane. Yannick riferirà direttamente al CEO del Gruppo, Cristel de Rouvray, e avrà sede a Rungis (Francia).

Da società globale e multiculturale – implementata in più di 20 paesi – con una cultura basata sui valori, le funzioni delle risorse umane sono di importanza fondamentale per ESI Group. Impegnata in una delle maggiori evoluzioni della sua storia, il Gruppo e i suoi team hanno bisogno di un robusto team di Risorse umane per possa accompagnarli in questo percorso.

