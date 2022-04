Riassunto: ESI Group nomina Florence Barré Responsabile del personale e membro del team dirigente

RUNGIS, Francia–(BUSINESS WIRE)–ESI Group (ISIN Code: FR0004110310, Symbol: ESI), attore mondiale nel software di simulazione e prototipazione virtuale per le industrie, ha nominato Florence Barré al ruolo di Chief of Staff per Cristel de Rouvray, Direttore generale del Gruppo, in data 29 marzo 2022. Florence entra a far parte del team dirigente di ESI e riferirà direttamente a Cristel de Rouvray.

In questo ruolo, Florence coordinerà le iniziative trasversali, sosterrà l’analisi strategica, guiderà la divisione Comunicazione e Cambiamento, nonché progetti speciali assieme a Cristel de Rouvray.

Florence Barré, 34 anni, è entrata in ESI Group nel febbraio 2018 come Corporate & Financial Communication Manager prima della sua promozione l’anno scorso a Change and Communications Director per il Gruppo nel quale ha rivestito un ruolo importante particolarmente nel sostenere l’elaborazione del piano strategico triennale di ESI.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

ESI Group

Florence Barré



press@esi-group.com

+33 1 49 78 28 28

Verbatee – Stampa e Relazioni con gli investitori

JJérôme Goaer, j.goaer@verbatee.com, +33 6 61 61 79 34



Aline Besselièvre, a.besselievre@verbatee.com, +33 6 61 85 10 05