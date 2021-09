Riassunto: ESI Group: EMPHYSIS – La maglia mancante fra la simulazione digitale e il software embedded

RUNGIS, Francia–(BUSINESS WIRE)–Notizie normative:

ESI Group (Parigi:ESI):

Il progetto di ricerca EMPHYSIS guidato da Bosch ha creato il nuovo “standard eFMI” per lo scambio di modelli al fine di accelerare lo sviluppo basato su modelli di software embedded. Il 15 settembre, questo progetto collaborativo internazionale che ha riunito 25 partner industriali e universitari da vari settori (come automotive e informatico) con sede in vari paesi – Belgio, Canada, Francia, Germania e Svezia – è stato premiato con l’ITEA Award of Excellence per questo risultato unico.

Codice migliore con meno fatica grazie a “eFMI” – il nuovo standard per lo scambio di modelli per dispositivi integrati

Quando sviluppano una nuova funzione, molti ingegneri scoprono attraverso errori che le loro conoscenze approfondite delle caratteristiche fisiche dei prodotti ideati non sono assolutamente sufficienti per sviluppare una funzione per un obiettivo embedded, a causa dei requisiti complessi relativi a software critico per la sicurezza, all’inadeguatezza della CPU e alla quantità di memoria inferiore a quella prevista.

