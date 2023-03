Riassunto: ESI Group annuncia un audace rebranding per commemorare il 50º anniversario dell’azienda e segna l’inizio di un nuovo capitolo

RUNGIS, Francia–(BUSINESS WIRE)–ESI Group (ISIN Code: FR0004110310, Symbol: ESI), il fornitore di software di prototipi virtuali e simulazioni per l’industria di fama mondiale, annuncia una nuova identità dinamica del brand per commemorare il 50º anniversario. L’aggiornamento è stato ispirato dalla trasformazione culturale dell’azienda e dalla nuova strategia mirata al core business dell’azienda e alle sue attività globali. Il nuovo look di ESI rappresenta la dedizione dell’azienda all’innovazione e la sua missione per creare un futuro migliore per l’industria.

