Riassunto: Eseye sceglie Thales per ottimizzare le implementazioni IoT con gestione della connettività integrata

Eseye, società che sviluppa soluzioni per la connettività IoT a livello globale, sta utilizzando il know-how di Thales sulla gestione della connettività per potenziare i propri dispositivi IoT con una connessione di rete locale automatica, integrata, ottimale non appena viene attivata.

a livello globale, sta utilizzando il know-how di Thales sulla gestione della connettività per potenziare i propri dispositivi IoT con una connessione di rete locale automatica, integrata, ottimale non appena viene attivata. Thales Adaptive Connect (TAC) è una soluzione cloud flessibile che elimina la necessità per Eseye di configurare un gran numero di dispositivi IoT prima dell’implementazione sul campo. TAC è la prima soluzione pronta per il mercato a offrire un tale livello di scalabilità e resilienza.

flessibile che elimina la necessità per Eseye di configurare un gran numero di dispositivi IoT prima dell’implementazione sul campo. TAC è la prima soluzione pronta per il mercato a offrire un tale livello di scalabilità e resilienza. Attuando la soluzione Thales con la piattaforma Eseye Infinity si fornisce ai dispositivi basati su eSIM connettività immediata appena attivati, operazioni ottimizzate nelle fasi di produzione e logistica, al contempo garantendo la conformità alle norme di sicurezza.

MEUDON, Francia–(BUSINESS WIRE)–Eseye, società che sviluppa soluzioni per la connettività IoT a livello globale, ha scelto Thales per accelerare e semplificare l’implementazione IoT in tutto il mondo con una soluzione per connettività integrata.









Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

REFERENTE PER LA STAMPA

Thales, Rapporti con i media

Identità digitale e sicurezza

Vanessa Viala



+33 (0)6 07 34 00 34



vanessa.viala@thalesgroup.com