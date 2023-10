Riassunto: Epsilon Group annuncia l’acquisizione di un centro tecnologico dei catodi LFP in Germania

L’acquisto fa seguito al recente investimento di Epsilon da 1,1 miliardo di dollari in India





MUMBAI, India–(BUSINESS WIRE)–Epsilon Group, il principale produttore indiano di materiali per batterie, oggi ha annunciato di aver firmato un accordo per l’acquisizione del centro tecnologico di materiali attivi catodici per batterie litio-ferro-fosfato (LFP) di Johnson Matthey a Moosburg, in Germania. I particolari finanziari dell’acquisizione non sono stati divulgati.

La struttura all’avanguardia vanta le migliori funzionalità nel settore e un organico esperto in chimica LFP, con capacità complete di sviluppo di prodotti e processi e un versatile impianto di qualificazione dei clienti progettato per verificare nuovi materiali per la produzione su ampia scala.

L’acquisizione consente a Epsilon l’ingresso sul mercato con materiale attivo catodico dalle alte prestazioni comprovate prodotto su scala.

Contacts

John Tews



The Millerschin Group



jtews@millerschingroup.com

248-320-3814