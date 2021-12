Riassunto: Entro il 2040 si prevede che saranno consegnati 45.000 aerei con maggior efficienza nel consumo di carburante, per un valore di 2,9 trilioni di dollari

● Cirium prevede una spesa mondiale pari a 2,9 trilioni di dollari USA per circa 45.000 nuovi velivoli nel corso dei prossimi vent’anni





● Le forniture di aerei stimate sostituiranno le flotte più datate e risponderanno a una crescita annua del traffico passeggeri prevista al 3,7%

● I jet a fusoliera stretta dovrebbero ammontare al 70% dei mezzi forniti per il trasporto passeggeri entro il 2040

● Con una quota del 20%, la Cina dovrebbe aggiudicarsi la maggior percentuale di queste commesse di velivoli e soddisfare un tasso di crescita previsto superiore al 6%

● Circa l’80% delle attuali flotte passeggeri sarà dismesso dal servizio tra il 2021 e il 2040

● Nei prossimi 20 anni dovrebbero essere consegnati oltre 3.500 aerei da carico, sia di nuova realizzazione, sia convertiti dal precedente servizio passeggeri

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Il nuovo documento Cirium Fleet Forecast per il 2021 prevede per i prossimi 20 anni una spesa pari a 2,9 trilioni di dollari USA per circa 45.000 aerei nuovi e più efficienti in termini di consumo energetico.

