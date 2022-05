Riassunto: Entersekt collabora con Capitec Bank per aumentare la sicurezza e ridurre la frizione nelle transazioni per l’e-commerce

Entersekt integra l’intelligence analitica comportamentale di NuData Security nella sua soluzione EMV 3-D Secure, per fornire ai clienti di Capitec l’autenticazione in tempo reale basata sul rischio per gli acquisti online

CITTÀ DEL CAPO, Sudafrica–(BUSINESS WIRE)–Entersekt, leader globale nelle soluzioni per l’identità e l’autenticazione dei dispositivi, oggi ha annunciato l’implementazione della sua innovativa soluzione EMV 3-D Secure da parte di Capitec Bank, per aumentare la sicurezza dei pagamenti nell’ambito del commercio elettronico e ridurre la frizione per i titolari di carte.

La soluzione di Entersekt integra l’analitica comportamentale di NuData Security, una società di Mastercard che fornisce di tecnologia di autenticazione basata sul rischio leader di settore, grazie al partenariato tra Entersekt e NuData Security formalizzato nel 2020.

