Riassunto: Entersekt annuncia Jon Roskill come nuovo membro del consiglio di amministrazione, assunzioni di dirigenti chiave e un’espansione globale accelerata

Il recente finanziamento di Entersekt da parte di Accel-KKR alimenta l’ingresso in nuovi mercati e l’assunzione dei migliori talenti.

ATLANTA–(BUSINESS WIRE)–Entersekt, leader mondiale nelle soluzioni di autenticazione dei clienti e dei pagamenti per la prevenzione delle frodi finanziarie, ha annunciato oggi la nomina di Jon Roskill, ex CEO di Acumatica e dirigente di Microsoft, nel suo consiglio di amministrazione come parte della sua continua espansione in Nord America. Alla fine del 2021, Entersekt aveva ricevuto finanziamentI significativi da parte di Accel-KKR, una società di private equity focalizzata sulla tecnologia, per assumere una leadership chiave, lanciare un nuovo marchio e accelerare l’espansione in questa regione.

