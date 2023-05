Riassunto: enosix, Inc. chiude un finanziamento da 10 milioni di dollari con MK Capital per supportare l’integrazione SAP in tempo reale

CINCINNATI–(BUSINESS WIRE)–enosix, Inc., il principale fornitore tecnologico di soluzioni per l’integrazione dei dati SAP predefinite e in tempo reale, ha annunciato di aver completato il finanziamento per la crescita da 10 milioni di dollari guidato da MK Capital. enosix utilizzerà i fondi per accelerare lo sviluppo e l’espansione della sua piattaforma di integrazione SAP, ampliando il suo supporto ai clienti Salesforce, MuleSoft e ServiceNow.

enosix è l’approccio comprovato all’integrazione dei dati SAP al quale si affidano importanti produttori a livello globale, tra cui i nuovi clienti seguenti: Prevost, membro di Volvo Group, Tremco Inc. e Carl Zeiss AG. enosix offre ai clienti SAP ERP il vantaggio di un’integrazione di importanza critica in tempo reale dell’ultimo miglio, supportando gli sforzi di trasformazione digitale con l’eliminazione dell’inserimento manuale di dati tra i sistemi, un metodo latente e soggetto a errori.

