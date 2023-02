Riassunto: Enmacc lancia il trading Garanzia di origine dopo il completamento della seconda chiusura del suo round di finanziamento di serie B

MONACO DI BAVIERA–(BUSINESS WIRE)–Enmacc GmbH, la piattaforma di trading fuori borsa (OTC) dell’energia leader in Europa, ha arricchito la sua piattaforma di richiesta di quotazione RFQ (Request for Quote) con le Garanzie di origine (GO), riscuotendo un successo immediato, con le prime negoziazioni completate già la scorsa settimana.

Questa iniziativa rappresenta una risposta diretta all’inconfutabile necessità di decarbonizzare tutti i settori e alle esigenze dinamiche dei clienti Enmacc. Ora i suoi 450 clienti possono negoziare le certificazioni GO sfruttando la stessa potente tecnologia RFQ utilizzata per il comparto energetico e del gas, e ottenere un accesso immediato a un pool di liquidità totalmente nuovo.

Questo lancio segue di sole 7 settimane la seconda chiusura, quella finale, del round di finanziamento di serie B, che ha segnato l’ingresso della venture capital tecnologica Bayern Kapital nel gruppo dei principali investitori in Enmacc.

