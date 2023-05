Riassunto: Enlighted garantirà risparmi energetici, produttività e sostenibilità alla nuova sede della WWE

WWE riduce i costi energetici con Enlighted Lighting Solution, un sistema di controllo dell’illuminazione in base all’occupazione.

Enlighted Data Services e Location Intelligence sono a prova di futuro per la sede WWE con intuizioni IoT e funzionalità di tracciamento degli asset.

SANTA CLARA, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Oggi Enlighted, azienda leader nel settore proptech di proprietà di Siemens, ha annunciato un nuovo impegno con World Wrestling Entertainment (WWE) per sostenere la sua visione di una sede centrale intelligente ed efficiente dal punto di vista energetico. Il leader dell’intrattenimento globale, visibile in oltre 1 miliardo di case in tutto il mondo, utilizzerà il controllo intelligente dell’illuminazione, i sensori intelligenti, i servizi dati IoT e i servizi di localizzazione in tempo reale (RTLS) di Enlighted per ottenere risparmi energetici in base all’occupazione, una gestione ottimale degli spazi e creare l’ambiente più produttivo per i dipendenti della WWE.





