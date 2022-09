Riassunto: Enlighted dà il via a una nuova era di dati IoT per l’edilizia smart e per l’intelligence sull’utilizzo degli spazi

L’azienda lancia due nuove soluzioni di intelligence sullo sfruttamento degli spazi: Data Services e Location Intelligence, per l’analisi dell’utilizzo degli spazi, servizi RTLS (Real Time Location Services) e reportistica in materia energetica, per aumentare la produttività e i risultati per la sostenibilità

Debutta Ruggedized Micro Sensor, una novità assoluta sul mercato, per spazi esterni ed estremamente umidi, come i garage

Ampliamento dell’ecosistema dei partner con l’arrivo di Siemens J2 Innovations, per la collaborazione ai sistemi dedicati all’edilizia intelligente

Consolidamento sotto un unico marchio Siemens di Enlighted per l’ IoT e di soluzioni tecnologiche per gli ambienti di lavoro

SANTA CLARA, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Oggi Enlighted, azienda leader nel proptech, ha rilasciato un selezionato portafoglio di soluzioni IoT per l’edilizia smart che puntano a creare valore per i clienti e a supportare ulteriormente le aziende sostenibili, in ogni settore e area geografica.

Contacts

Ellen Gustafson

Enlighted

Ellen.gustafson@siemens.com

+1.415.505.6783