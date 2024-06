Riassunto: Engelhart Commodities Trading Partners sottoscrive l’accordo di acquisizione di Trailstone, rafforzando l’impegno in direzione della transizione energetica

LONDRA–(BUSINESS WIRE)–Engelhart Commodities Trading Partners, attività globale per il commercio di commodity, è lieta di annunciare di aver sottoscritto i termini per l’acquisizione di Trailstone, una società globale energetica e tecnologica di Riverstone.





Il completamento dell’acquisizione, che dovrà essere sottoposta ad approvazione normativa, è previsto per il T3 del 2024.

L’accordo è molto importante per entrambe le aziende, poiché rappresenta un impegno condiviso per garantire il successo della transizione verso un’energia pulita. La transazione non solo rafforza le capacità commerciali e tecnologiche delle aziende, ma genera anche valore tramite un supporto attivo di un futuro sostenibile.

Contacts

Per ulteriori informazioni, contattare: Cosmo Shield (cosmo@cosmocreativecontent.co.uk)