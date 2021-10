Riassunto: EngageSmart annuncerà i risultati finanziari del terzo trimestre 2021 il 10 novembre 2021

BRAINTREE, Mass.–(BUSINESS WIRE)–EngageSmart, Inc. (NYSE: ESMT), un fornitore leader di software per il coinvolgimento dei clienti su misura verticale e funzionalità di pagamento integrate, annuncerà i risultati finanziari del terzo trimestre 2021 dopo la chiusura del mercato, mercoledì 10 novembre 2021. La direzione terrà una chiamata in conferenza per esporre i risultati alle ore 17:00, orario di New York.

La chiamata in conferenza verrà trasmessa live via internet sul sito delle relazioni con gli investitori di EngageSmart all’indirizzo https://investors.engagesmart.com/events-and-presentations/events./. La replica sarà disponibile sul sito web delle relazioni con gli investitori a seguito della chiamata.

Gli investitori e gli analisti che desiderino partecipare alla chiamata sono invitati a comporre i seguenti numeri: (844) 200-6205 per chiamate negli Stati Uniti e (929) 526-1599 per chiamate dal resto del mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Relazioni con gli investitori:

David Calusdian



Sharon Merrill Associates, Inc.



ESMT@investorrelations.com

Stampa:



Nicole Bestard



nicole@qh-pr.com

646-627-3644