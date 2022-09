Riassunto: Energy Vault, Wellhead Electric e W Power annunciano un accordo per un progetto di stoccaggio energetico di 275 MWh nella California meridionale

Energy Vault, Wellhead Electric e W Power realizzeranno un sistema di accumulo di energia a batteria da 68,8 MW (275,2 MWh) presso il W Power Energy Reliability Center di Stanton, in California. Lo Stanton ESS sarà uno dei più grandi sistemi di stoccaggio energetico nella California del sud e verrà costruito sul progetto del sistema esclusivo di Energy Vault Solutions (EVS) e del software di gestione energetica di EVS.

Wellhead Electric ha inoltre scelto Energy Vault, come integratore preferenziale, per altri due progetti di accumulo ibrido di energia in California meridionale.

Questo contratto riflette l’esecuzione rapida e riuscita della strategia di integrazione e di software sulla base di tecnologia indipendente di EVS, come annunciato in precedenza nel quarto trimestre 2021, per offrire ai clienti le soluzioni di accumulo energetico più flessibili ed economiche indipendentemente dalla tecnologia di stoccaggio utilizzata e dalla sua generazione.

LUGANO, Svizzera, WESTLAKE VILLAGE, Calif. e SACRAMENTO, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Energy Vault Holdings Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault” o la “Società”), un leader nelle soluzioni di stoccaggio sostenibile di energia su scala di rete, ha annunciato oggi la firma del contratto Stanton Energy Storage System (SESS) EPC con Wellhead Electric Company, Inc. (“Wellhead Electric”) e W Power, LLC, (“W Power”), impresa commerciale di proprietà femminile che ha sviluppato ed è stata proprietaria di impianti di produzione di energia elettrica in California.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Energy Vault

Investitori



energyvaultIR@icrinc.com

Media



media@energyvault.com