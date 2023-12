Riassunto: Energy Vault nomina l’executive nel settore dell’energia in Australia Stephanie Unwin alla carica di membro del Consiglio di amministrazione

Stephanie Unwin vanta una lunga esperienza nel settore e ha ricoperto cariche direttive in importanti società operanti nel settore dell’energia e delle rinnovabili, tra cui Horizon Power e Zenith Energy

WESTLAKE VILLAGE, Calif.–(BUSINESS WIRE)–Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault” o la “Società”), leader nello sviluppo di soluzioni sostenibili per l’immagazzinamento di energia per reti elettriche, oggi ha annunciato la nomina di Stephanie Unwin alla carica di membro del Consiglio di amministrazione con entrata in vigore alla prossima riunione trimestrale del CdA, a marzo 2024. Unwin subentra a Zia Huque, Socio generale Prime Movers Lab LLC, che ha guidato il round di investimento di Serie C di Energy Vault e che lascerà il suo ruolo contemporaneamente all’assunzione da parte di Unwin del proprio nel CdA.









