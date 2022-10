Riassunto: Energy Vault ha emesso un avviso di concessione di appalto da parte dell’impianto solare di Meadow Creek per una batteria connessa alla rete elettrica da 250 MW / 500 MWh a Victoria, Australia

Prendono il via in Australia studi sulla rete elettrica avanzata AEMO per la soluzione BESS (Battery Energy Storage Systems, sistemi di immagazzinamento dell’energia tramite batterie) da 500 MWh di Energy Vault

La prima concessione di appalto BESS per l’immagazzinamento di energia di breve durata nel mercato australiano segue gli annunci precedenti emessi all’inizio dell’anno sullo sviluppo di un sistema di accumulo dell’energia a gravità (GESS, Gravity Energy Storage System) per vari GWh per l’immagazzinamento dell’energia di lunga durata in questa regione geografica, dimostrando una rapida esecuzione e l’adozione nel mercato di sistemi di gestione dell’energia basati su software indipendente dall’hardware e di soluzioni Energy Vault

MELBOURNE, Australia, LUGANO, Svizzera e WESTLAKE VILLAGE, California–(BUSINESS WIRE)–Energy Vault Holdings, Inc. (NYSE: NRGV) (“Energy Vault”), leader in soluzioni sostenibili di accumulo di energia su vasta scala, ha annunciato oggi un avviso di concessione da parte di Meadow Creek Solar Pty Ltd (“Meadow Creek” o “Meadow”) per l’installazione di un sistema di immagazzinamento dell’energia tramite batterie da 250 MW / 500 MWh (“BESS”) presso l’impianto solare di Meadow Creek a Victoria, Australia.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

